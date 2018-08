Crollo ponte: Comazzi (FI), Lombardia sta facendo sua parte per fornire aiuti necessari

- Il crollo oggi del ponte Morandi, a Genova, è entrato di colpo anche nella politica locale lombarda, alla vigilia di Ferragosto. "Oggi i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai familiari delle vittime, alle persone coinvolte e a tutti gli abitanti della Liguria, colpiti da un evento drammatico", le parole di Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, secondo cui "la Lombardia sta già facendo la sua parte per fornire gli aiuti necessari. Il gruppo consiliare di Forza Italia esprime cordoglio per le persone decedute. La nostra speranza è che, grazie all'impegno di tutti, si possano arginare i danni prodotti da questa immane tragedia". (Rin)