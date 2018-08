Centri sociali: De Corato, su occupazione Piazza della Scala di domani si tace ancora (2)

- L'assessore regionale interviene poi sul tema della sentenza della Corte di Cassazione riguardante il centro sociale "Tempo Rosso" di Pignataro Maggiore, nella zona di Caserta, per il quale la Suprema Corte ha vietato lo sgombero perché gli occupanti hanno legittimato l'occupazione "attraverso atti positivi come il pagamento delle utenze dell'energia elettrica" e l'impegno nella lotta all'inquinamento della Terra dei Fuochi. "Per evitare che questo precedente consenta ai centri sociali di perdurare nell'illegalità - ha proseguito De Corato - chiediamo al ministro Matteo Salvini di inasprire le leggi contro le occupazioni abusive, così da impedire che a Milano ed in ogni parte d'Italia si permetta di calpestare il diritto e la proprietà privata. Di certo, noi non rimarremo spettatori passivi mentre i centri sociali si fanno beffa di norme e leggi". (Rin)