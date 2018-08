Napoli: ripristinata la viabilità di via Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito del lavoro quotidiano del comune di Napoli e della Municipalità 4 sull'area del Vasto, a supporto della vivibilità cittadina e della legalità, nella serata di ieri, 9 agosto 2018, si è provveduto all'intervento di rimozione dei New Jersey e di rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale in via Bologna, al fine di ripristinare la viabilità. Da oggi, dunque, Via Bologna è di nuovo aperta al traffico, dalle 15:00 in poi, cioè alla fine dell'orario di mercato. Viene così garantito un ulteriore accesso al nuovo parcheggio sotterraneo di Grandi Stazioni e rimosso un vero e proprio "tappo" che incoraggiava attività illegali e disordine", lo hanno dichiarato gli assessori del comune di Napoli Alessandra Clemente e Mario Calabrese, insieme al presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella che hanno promosso l'intervento, fortemente voluto dal territorio. L'intervento, coordinato dal Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile e del Sat Municipale Giuseppe D'Alessio e dal responsabile dell'Unità Operativa della Polizia Locale di San Lorenzo, Alfredo Marraffino, è stato possibile grazie al supporto dei servizi di realizzazione e manutenzione della linea metropolitana 1, dell'Anm edealla Polizia Locale che continuerà a presidiare l'area di Via Bologna per garantire una corretta viabilità ed il nuovo doppio senso di marcia.(Ren)