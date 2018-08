Campania: Ciarambino (M5S), assunzioni illegali al Policlinico. Istruttoria Anac grazie a nostro esposto

- "A seguito di un nostro esposto, l'Autorità nazionale anticorruzione ha concluso un'istruttoria firmata dal presidente Cantone, inviando a sua volta un esposto a Procura e Corte dei Conti nel quale ha rilevato le gravi irregolarità da noi sottolineate sulle modalità di reclutamento del personale a tempo determinato dell'azienda Ospedaliera Vanvitelli. Nei nostri rilievi, abbiamo messo fin da subito in evidenza che in Regione sono fruibili numerose graduatorie da procedure già espletate, il cui utilizzo consentirebbe, in economia, una rapida ricostruzione della dotazione organica. Nonostante questo, il Policlinico Vanvitelli ha indetto un'autonoma gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 63 milioni oltre Iva per tre anni. Il tutto in assoluta assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e con costi di gran lunga superiori rispetto all'impiego di personale strutturato e a tempo indeterminato". E' quanto ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. "Il ricorso al lavoro interinale – ha sottolineato Ciarambino – viola la legge Madia, che da gennaio 2018 vieta il ricorso a incarichi a tempo determinato. Giova ricordare che la Vanvitelli era stata già oggetto di numerose segnalazioni, a cui abbiamo fatto seguire una nostra interrogazione, su presunti casi di parentopoli e assunzioni di lavoratori sponsorizzati da sindacati e politici. Siamo contenti che, sulla scorta del nostro esposto, l'Anac si sia mossa tempestivamente, inviando alla Procura ordinaria e alla magistratura contabile un'istruttoria che richiama tutti i nostri rilievi e che abbia tenuto conto del fatto che le assunzioni siano state fatte in palese violazione di principi di evidenza pubblica". (Ren)