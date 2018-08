Napoli: ‘FerraGustaNapoli’, gli eventi della settimana di Ferragosto (2)

- Nel Cortile della Real Casa Santa dell’Annunziata, via Annunziata, 34, 13 agosto alle ore 21.00, “Nu Fazzoletto e Mare”, Concerti in ricordo della ‘cerimonia del fazzoletto’. Una rassegna di concerti il cui nome ricorda la ‘cerimonia del fazzoletto’, che si svolse per secoli, una volta all’anno, nel giorno della Festa dell’Annunciazione, proprio in quel cortile, nel corso della quale, spesso per adempiere un voto, si poteva chiedere in sposa una delle Figlie della Madonna. Ciro Capano , cantante / attore nel suo Suoni e Sospiri Di Napoli. - Recital di canzoni classiche napoletane. 15 agosto alle ore 21.00, Mario Maglione, voce storica della Napoli classica in Era De Maggio - concerto di canzoni classiche napoletane. Al Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore n. 18, Rassegna Classico contemporaneo, produzione Teatro dell'Osso. Lunedi' 13 agosto ore 21.30 “Gemelli si', fratelli no” di Raffaele Speranza tratto da “Il Paradosso sull’attore” di Diderot e “Don Giovanni” di Molie're regia Ernesto Lama con Ernesto Lama e Antonio Speranza. Martedi' 14 agosto ore 21.30, “Socrate superstar” di Antonio Gargiulo da Platone, Aristofane e Antistene regia di Antonio Gargiulo. Ccon Arianna Cristillo, Antonio Granatina, Antonio Gargiulo, Sara Saccone, Dalila Paragliola, Andrea Pacelli. (segue) (Ren)