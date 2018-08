Napoli: ‘FerraGustaNapoli’, gli eventi della settimana di Ferragosto (3)

- Mercoledi' 15 agosto ore 21.30, “Ferragosto al chiostro”. Si racconta la storia della nostra citta' attraverso coloro che l'hanno resa grande nei secoli, personaggi della storia, del costume, dello spettacolo. Giovedì 16 agosto ore 21.30 “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta regia di Salvatore Sannino con Danilo Rovani, Veria Ponticiello, Maurizio Fiorillo, Flora Volpicelli, Giorgio Anzuoni, Adriano Fiorillo, Luca Lombardi, Giuseppe Di Gennaro, Giovanna Sannino, Stefania Ciancio. - Il capolavoro comico di Eduardo Scarpetta rivive in un allestimento veloce, essenziale, attualissimo. Venerdì 17 agosto ore 21.30, “Pulcinella morto e risorto”, testo e regia di Alessandro Paschitto con Alessandro Paschitto, Raimonda Maraviglia, Mario Autore. - Che accadrebbe se Pulcinella, servo di Lucifero, fosse scacciato, costretto a tornar sulla terra? Una farsetta metafisica, colta e popolare. Sabato 18 e domenica agosto ore 21.30, “Il Barbiere di Siviglia da de Beaumarchais e Rossini”, regia di Gianmarco Cesario con Gennaro Ciotola, Ivan Improta, Carlo Liccardo, Francesco Luongo, Enzo Padulano, Laura Pagliara arrangiamenti musicali Mariano Bellopede. - In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, lo spettacolo rielabora il libretto originale con la contaminazione con il copione di Beaumarchais. Le note romanze che dell’opera sono riarrangiate in chiave moderna, in suoni che vanno dal rock alla musica cantautorale, dal pop elettronico al rap. Maschio Angioino: “Ridere” Festival del teatro comico e del cabaret, XXVIII edizione, a cura di Associazione Culturale Bruttini Ridere in collaborazione con Teatro Toto'. 13 agosto “Toto’ Comic Cabaret” con Marco Cristi, Edoardo Guadagno, Nando Varriale. 14 agosto, “Non mi chiamo Tonino” di e con Paolo Caiazzo. 15 agosto, “Giulietto e Romea” di e con Gino Cogliandro, regia di Ugo Piastrella. 16 agosto, “Ci vediamo alle 21:30 massimo alle 21:45” di Gino Rivieccio, con Gino Rivieccio e Gianni Conte. 17 agosto, “Provvisoriamente – 50 anni a servizio del teatro” di e con Benedetto Casillo. 18 – 19 agosto, “’A Terra mia” di Massimo Abbate e Gaetano Liguori, con Francesca Marini e Massimo Masiello - regia di Gaetano Liguori. (segue) (Ren)