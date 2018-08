Vino: Coldiretti, al via la vendemmia 2018 con +15% di grappoli

- Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccita' è stata tra le piu' scarse dal dopoguerra. E' quanto ha stimato la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell'azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in Franciacorta che come tradizione inaugura l'inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve Pinot e Chardonnay per la produzione di spumanti, le prime ad essere raccolte. Un risultato praticamente in linea con la media dell'ultimo decennio che - ha sottolineato la Coldiretti - riapre pero' la tradizionale sfida per la leadership produttiva mondiale con un testa a testa tra Italia e Francia dopo il primato conquistato dal vino tricolore lo scorso anno. Secondo le prime stime di Agreste, il servizio statistico del Ministero dell'Agricoltura francese la produzione dei cugini d'oltralpe dovrebbe essere – ha riferito la Coldiretti - di 46,8 milioni di ettolitri, il 27% in più dello scorso anno. (segue) (Ren)