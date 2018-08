Medicinali: Santagada, (O. Farmacisti Napoli), oltre i 25 gradi si perde principio attivo (2)

- Occorre anche scardinare l'abitudine di conservare i farmaci in bagno o in cucina "dove l'umidità puó alterarli. Così come non si puó ritenere efficace un farmaco che si presenta visivamente inalterato d'estate. L'unica è seguire le regole di conservazione fin dal momento dell' acquisto". Attenzione, quindi, a non lasciare i medicinali in auto o nei cofanetti della moto, soprattutto se i principi attivi sono fotosensibili o termolabili. Nella fasi di transizione, come durante viaggi o trasporti dalla farmacia, è utile lasciare i farmaci nell'abitacolo con l'aria condizionata o, se presente, nel vano sul tettuccio dell' auto. A minacciare i medicinali non è solo il clima caldo ma anche la luce e l'umidità come nelle giornate di pioggia o durante passeggiate in riva al mare o in campagna quando è presente la rugiada. "Sarebbe opportuno in questi casi dotarsi di specifici contenitori isolanti soprattutto se si tratta di farmaci a contenuto ormonale. In generale meglio una pillola quando ci si trova fuori casa: le forme solide che sono più resistenti alle variazioni climatiche" ha concluso Santagada. (Ren)