Ischia: bimbo di 6 anni rischia di annegare in piscina

- Il bimbo di 6 anni che ha rischiato di annegare in una piscina di un albergo di Forio d'Ischia e' stato ricoverato al Santobono di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita. Il bimbo e' stato soccorso immediatamente e rianimato a bordo piscina, prima di essere trasportato al Pronto Soccorso del Rizzoli e, poi, in elicottero a Napoli. I carabinieri della compagnia di Ischia stanno indagando sul perche' il bambino sia stato lasciato solo in piscina. Si indaga anche per verificare le eventuali responsabilita' della struttura alberghiera.(Ren)