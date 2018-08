Napoli: formazione, accordo con Fondazione ITS BACT

- E' stata approvata nell'ultima seduta di Giunta una delibera a firma di Assessori Annamaria Palmieri (Istruzione) ed Enrico Panini (Lavoro), di proposta al Consiglio comunale di adesione del Comune di Napoli alla Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche" (ITS BACT). Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), istituiti nel 1999 dalla Legge n. 144, sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, destinate ai giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ovvero che abbiano frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale. Gli Istituti offrono numerosi corsi relativi a sei Aree Tecnologiche, corrispondenti ai settori individuati come prioritari per lo sviluppo economico del Paese e sono organizzati secondo il modello della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. La partecipazione del Comune all'ITS BACT segue quella, decisa nello scorso dicembre, all'ITS "Nuove Tecnologie per il Made in Italy/Sistema Moda" con la quale si è inteso valorizzare la tradizione e la creatività legate alla scuola sartoriale napoletana, vera e propria eccellenza del Made in Italy, riconosciuta a livello globale. (segue) (Ren)