Avellino: in 8 mila per “Bella Storia-Social Music Festival

- Grande successo di pubblico per il Bella Storia-Social Music Festival, l’evento cult della scena indie italiana, ben 8 mila gli appassionati di buona musica che hanno partecipato con entusiasmo alla due giorni di festa tra venerdì 10 e sabato 11 agosto al Polo Fieristico di Venticano di Avellino. Due giorni magnifici, non solo per l'offerta musicale ma anche per l'efficienza organizzativa che ha saputo tener testa al temporale avvenuto poche ore prima della giornata inaugurale del Festival. L’ evento è nato dall’intuizione dei membri dell’associazione culturale Invasioni, mentre a curare la direzione artistica è stato Felice Caputo titolare del «Tilt – tattoo bar events», spazio socio-culturale di promozione musicale da tempo riferimento nazionale per gli amanti delle varie tipologie musicali che hanno impreziosito la due giorni del festival: indie, trap e alternative rap. Un gruppo di otto organizzatori e una cinquantina di fedelissimi collaboratori dell’associazione hanno dato vita ad un festival innovativo, come ormai se ne vedono pochi in giro, ma soprattutto ad un'esperienza emozionale. Skin tra le stelle assolute di questa grandiosa festa, grazie al suo dj set di 3 ore pieno di emozioni ed energia, e ricca di suggestione la performance di Willy Peyote che ha spettinato il pubblico con le rime e per le rime. (segue) (Ren)