Villa Literno (Ce): arrestato rapinatore egiziano

- I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe (Ce), in via Firenze a Villa Literno (Ce), hanno proceduto all’esecuzione dell’ordine di carcerazione per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, emesso dalla Procura della Repubblica di Avezzano nei confronti del pregiudicato egiziano Elsayed Adel Mohamed Soliman Eldokhi 31 anni, domiciliato in Villa Literno. I militari dell’Arma, intervenuti su richiesta di una vicina di casa dell’uomo, con cui aveva in corso un’accesa lite per innescata da problemi di vicinato, hanno bloccato Elsayed Adel Mohamed Soliman Eldokhi e, a seguito di immediati accertamenti, hanno scoperto che lo stesso era destinatario del predetto provvedimento restrittivo ed aveva numerosi alias con i quali era stato oggetto di decreto di espulsione dal territorio Italiano. L’uomo ora dovrà espiare la pena residua di anni uno mesi dieci e giorni ventotto di reclusione per i citati reati commessi in Avezzano in data 3 novembre 2014. I carabinieri lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. (Ren)