Politica: Paolo Cacciari nuovo responsabile nazionale Dipartimento Beni Comuni di DemA

- Paolo Cacciari è il nuovo responsabile nazionale del "dipartimento beni comuni" di DemA, il movimento che fa capo al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A comunicarlo con una nota è il segretario nazionale Enrico Panini: "Con la nomina di Paolo Cacciari come responsabile nazionale del dipartimento beni comuni diamo slancio alla nostra azione politica su quel terreno - scrive Panini - vogliamo allargare e coinvolgere tutte le energie disponibili per riprendere le azioni per affermare il primato delle comunità, dei beni comuni e della democrazia partecipativa quale strumento di rinascita sociale e democratica del nostro paese". (segue) (Ren)