Caporalato: Fasano (Fi), interventi seri per debellare il fenomeno

- "La piaga del caporalato deve essere affrontata con interventi seri e strutturati, non con marce o proclami». È quanto ha affermato il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano. "La tragedia consumatasi nei giorni scorsi a Foggia - ha aggiunto l'esponente forzista - impone una riflessione su quest'allarmante e vergognosa forma di schiavismo che riguarda soprattutto le regioni meridionali. Anche in provincia di Salerno, nonostante la maggior parte delle aziende agricole siano sane e trasparenti, il fenomeno del caporalato è radicato, in particolare nella lavorazione del pomodoro. Ci sono evidenti difficoltà stagionali che vanno fronteggiate e risolte. A partire dalla mancanza assoluta di servizi pubblici che rende praticamente inesistenti i collegamenti con le aziende. Assenti sono anche gli strumenti legati al collocamento dei lavoratori e quindi a un reclutamento regolare. Infine c'è da considerare la concorrenza con la grande distribuzione che abbatte i prezzi e spinge le aziende meno strutturate a ricorrere al lavoro nero per restare in vita. È necessario che il cosiddetto Governo del cambiamento dia una mano concreta all'agricoltura, mettendo in campo interventi seri e strutturati". "Presenterò un atto di sindacato ispettivo ai ministri competenti per capire come intendano fronteggiare il problema. Il tempo degli slogan datati e inefficaci è ormai superato", ha concluso il parlamentare di Forza Italia, Enzo Fasano. (Ren)