Pompei: nuovi scavi e ricerche nell'area archeologica in collaborazione con Università italiane e straniere

- A Pompei proseguono le attività di ricerca e di studio condotte in collaborazione con università italiane e straniere in città e nel suburbio. Oltre al grande cantiere dei nuovi scavi della Regio V, sono in corso indagini in aree già alla luce, allo scopo di approfondire la conoscenza delle fasi più antiche della città e acquisire ulteriori elementi relativi alla storia degli spazi urbani, al loro impiego nel tempo e alla influenza sulla vita sociale ed economica della città. Una conoscenza che è alla base della tutela e della salvaguardia del sito. Dal Foro Triangolare al Tempio di Esculapio, dalle fulloniche della Regio VI alla Necropoli di Porta Sarno, dalle botteghe di via dell'abbondanza nell'Insula VII, alla Casa del Leone presso l'Insula Occidentalis sono diverse le campagne di studio condotte dal Parco archeologico in collaborazione con l'Università Federico II o le concessioni come quelle dell'Università degli Studi di Genova, l'École Française de Rome e l'Università di Rouen, la Universidad Europea de Valencia sotto la supervisione del Parco, nonché l'attività di scavo presso il sito di Civita Giuliana con il supporto della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. (segue) (Ren)