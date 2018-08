Campania: pubblicata sul burc la graduatoria delle borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie

- Sul Burc n. 57 - Decreto Dirigenziale 1001/2018 - è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle Borse di Studio 2017/18 relative al programma IoStudio, rivolto agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in Campania. Con la pubblicazione dell'elenco degli assegnatari, in tutto 12.830, la Regione Campania ha espletato tutti i passaggi di sua competenza previsti dal Bando."Manteniamo l'impegno assunto, è un'altra delle attività che la Regione mette in campo concretamente e nei tempi previsti per il diritto allo studio e per i giovani insieme al trasporto gratuito per gli studenti", ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca. Tempi e modalità di erogazione delle Borse di Studio, 400 euro cadauna, finalizzati all’acquisto e alla fruizione di prodotti e servizi culturali, sono già da ora quindi affidati al Miur, che può mettere al più presto gli studenti campani aventi diritto nelle condizioni di poter usufruire di questa importante opportunità. (Ren)