Napoli: comune mette a bando due immobili inutilizzati da anni

- Sono stati emanati due bandi dal comune di Napoli per la messa a "reddito sociale" del patrimonio comunale inutilizzato, tutti rilevabili sul sito www.comune.napoli.it, che riguardano due strutture complesse quali il Polifunzionale 14/b di via Dietro La Vigna a Piscinola e parte dell'Istituto Comprensivo "Marino-Santa Rosa" nel quartiere Ponticelli. Si tratta di locali chiusi che verranno riutilizzati per accompagnare attività di impresa e culturali, per chiunque volesse aprire un'attività redditiva ed anche senza finalità lucrative, ad opera di associazioni di promozione culturale. Il Servizio valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale e Beni Comuni sta inoltre provvedendo ad effettuare una prima ricognizione delle istanze di subingresso (cambi di gestione) per le locazioni commerciali di immobili di proprietà del comune. Un lavoro che a conclusione porterà nelle casse dell'ente circa due milioni di euro a seguito della regolarizzazione delle posizioni arretrate. (Ren)