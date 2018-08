Ravello Festival: tutto esaurito per Sun Hee You ai Concerti di Mezzanotte

- Tutto esaurito anche per il secondo appuntamento con i Concerti di Mezzanotte, che ha visto ieri sul palco della Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo il talento cristallino di Sun Hee You. La pianista coreana, reduce dal successo di Caracalla con la sua esibizione all'interno della data romana del tour Alchemaya di Max Gazzè, è ritornata sul terreno a lei più congeniale per un recital che non ha tradito le attese. Tanti applausi soprattutto per l'esecuzione dei Preludi di Rachmaninov e le Variazioni di Nikolaj Kapustin. Doppio bis per la pianista coreana e applausi anche da un ospite d'eccezione, l'attrice inglese Lily James, che ha assistito al concerto insieme al compagno Matt Smith. A fine serata l'attrice, che ha raggiunto la notorietà presso il grande pubblico interpretando Ella nel film Disney Cenerentola, non ha lesinato elogi per Sun Hee You e per lo staff del Ravello Festival. Prossimo appuntamento con i Concerti di Mezzanotte, lunedì 13 agosto, con Varvara. (Ren)