Napoli: Notte della Tammorra con Lina Sastri e Ambrogio Sparagna

- Mercoledì 15 Agosto ore 21.00 alla Rotonda Diaz torna la notte in musica più lunga dell'estate partenopea. La 18esima edizione de La Notte della Tammorra, organizzata da Il Canto di Virgilio e promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è l'evento di punta della rovente estate partenopea. Una notte per tutti, con ingresso libero, davanti al mare, ricca di gioia di vivere dove ciascuno ripercorrerà il sottile sentiero della memoria per poi abbandonarsi all'immaginazione e alla percezione del "tempo sospeso" che il "tempo ordinario" sembra voler distruggere. Quest'anno, madrina d'eccezione sarà Lina Sastri che insieme al musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna arricchiranno la carovana di musicisti presenti all'evento. Carlo Faiello, compositore e musicista napoletano autore di alcune delle pagine più emozionanti della nuova musica partenopea, come ogni anno, sarà il maestro concertatore dell'evento. A capo di una "ciurma di musici" di estrazione classica, folk, jazz, "ad orecchio", il musicista guiderà il baccanale notturno a Rotonda Diaz, sul Lungomare liberato, nella sera di Ferragosto. (segue) (Ren)