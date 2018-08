Acqua: Coldiretti, bene riordino dei consorzi in Campania

- Il riordino dei Consorzi di Bonifica corrisponde ad una reale esigenza dell'agricoltura della Campania ed ad un valore per la collettività legato alla tutela del bene acqua. È il commento e l'apprezzamento che il presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello e il direttore regionale Salvatore Loffreda rivolgono alla Regione Campania a seguito dell'approvazione del disegno di legge "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica". Gli agricoltori hanno il dovere di sollecitare ogni misura che favorisca l'uso sostenibile delle risorse idriche – ha sottolineato Coldiretti Campania – proprio in periodi di forte crisi idrica, dovuta anche ai mutamenti climatici. Una questione urgente che pone il tema dell'innovazione tecnica e tecnologica a favore della sostenibilità. Come ad esempio conoscere in tempo reale il consumo di acqua della singola azienda agricola, incrociandolo con il controllo agronomico dei fabbisogni. Solo così potremo rivoluzionare la gestione irrigua, visto che l'acqua è un bene comune, con effetti diretti sul benessere e sulla vita dei cittadini. (segue) (Ren)