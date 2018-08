Pompei: nuovi scavi e ricerche nell'area archeologica in collaborazione con Università italiane e straniere (3)

- Nell'ambito dello stesso progetto è stato condotto e concluso lo scavo al Tempio di Esculapio (Asclepio in greco), posto nel Quartiere dei Teatri, all'incrocio tra via di Stabia e la cosiddetta via del Tempio di Iside, allo scopo di riesaminare la struttura dell'edificio per ricostruirne le fasi edilizie, dalla sua costruzione all'eruzione del 79 d.C. Per molto tempo, l'attribuzione di questo luogo di culto è stata controversa. Si riteneva che il tempio fosse dedicato a Giove Meilichio, divinità ctonia e funeraria, il cui culto difficilmente trova spazio all'interno delle città. Studi recenti tendono ad attribuire la titolarità del culto al dio della medicina e della guarigione, Asclepio. Attribuzione già sostenuta da J. J. Winckelmann sulla base del rinvenimento di due statuette (secondo lo studioso, raffiguranti Asclepio stesso e Salus), e rafforzata dal rinvenimento di una cassetta contenente strumenti chirurgici e decorata da un rilievo in bronzo raffigurante il dio. L'evoluzione delle installazioni produttive e le produzioni tessili e dell'antica Pompei, sono, invece, oggetto del programma di ricerca "Spazi urbani di produzione e storia delle tecniche a Pompei e Delo" condotto dall' École Française de Rome e dall'Università di Rouen sulle fulloniche e su una bottega della Regio VI, con l'obiettivo di comprendere il funzionamento dell'economia urbana attraverso le attività produttive di due città antiche. (segue) (Ren)