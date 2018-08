Napoli: detenuto si impicca nel carcere di Poggioreale

- Un detenuto si e' suicidato nel carcere di Poggioreale a Napoli impiccandosi alle inferriate con un lenzuolo. Lo ha reso noto Emilio Fattorello, segretario per la Campania del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha reso. A togliersi la vita un detenuto trentenne nel Padiglione Napoli che ha approfittato della assenza dei quattro compagni di stanza che erano nel cortile passeggi e si e’ tolto la vita. "A nulla – ha sottolineato Fattorello - sono valsi i tentativi di soccorso messi in atto dal personale della Polizia Penitenziaria e dai sanitari che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso di E.V., originario di Maddaloni (Caserta), appellante per rapina e tentato omicidio con fine pena giugno 2027, ristretto nel carcere partenopeo da giugno scorso e proveniente dalla Casa Circondariale di Avellino”. E', il terzo suicidio in breve tempo a Poggioreale ha denunciato il sindacato Sappe.(Ren)