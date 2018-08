Napoli: carabinieri sequestrano mitraglietta e bomba, arrestato pregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione di Qualiano (Napoli) hanno arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra e di ordigni esplosivi artigianali un 30enne del luogo, gia' noto alle forze dell'ordine, ritenuto contiguo al clan camorristico Mallardo. Il 30enne, gia' ai domiciliari per rapina, nel corso di una perquisizione locale nella sua abitazione di residenza e' stato sorpreso con 3 cartucce calibro 7,65, una calibro 12 e una calibro 9. Rinvenuto e sequestrato anche un ordigno esplosivo realizzato con l'unione di 3 grossi artifizi pirotecnici di fattura artigianale per la rimozione in sicurezza del quale sono dovuti intervenire gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli i quali, dopo le necessarie indagini tecnico-scientifiche, lo hanno fatto brillare in sicurezza su area protetta. I militari hanno esteso la perquisizione a un appartamento disabitato all'ultimo piano dello stabile, risultato in uso all'uomo, all'interno del quale e' stata trovata una pistola mitragliatrice skorpion calibro 7,65 e 18 cartucce nel caricatore, un fucile a pompa calibro 12 senza matricola e 14 cartucce, 21 cartucce miste, tra calibro 7,65 e 9. Le armi sono state inviate al RIS di Roma per accertamenti dattiloscopici e balistici e l'arrestato e' stato condotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.(Ren)