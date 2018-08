Campania: 25 progetti con taglio stipendi consiglieri regionali M5S

- “Con ben 162 progetti presentati, la Campania è prima in Italia per numero di istituti che hanno preso parte al bando, segnale evidente dell'attenzione verso iniziative tese alla valorizzazione dell'istruzione e al miglioramento della formazione. Con i soldi donati dai consiglieri regionali Valeria Ciarambino, Gennaro Saiello, Maria Muscarà, Michele Cammarano, Vincenzo Viglione, Tommaso Malerba e Luigi Cirillo, saranno finanziati i 25 progetti più votati, la cui graduatoria è consultabile cliccando sul link https://goo.gl/PCiWrm. La graduatoria definitiva scaturirà a seguito di un ulteriore controllo della documentazione, che avverrà a livello nazionale. Ad essere premiati, sono stati progetti per l'acquisto di nuovi pc, monitor e Lim, per implementare le attrezzature sportive in dotazione agli istituti, per la ristrutturazione di palestre, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'allestimento di laboratori teatrali e per l'abbattimento di barriere architettoniche”. Così in una nota del M5S. (segue) (Ren)