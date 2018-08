Pompei: nuovi scavi e ricerche nell'area archeologica in collaborazione con Università italiane e straniere (5)

- Presso l'Insula Occidentalis, un nuovo tratto del peristilio della Casa del Leone (VI 17, 25), è emerso nel corso delle recenti indagini condotte dal Parco, in collaborazione con l' Università di Napoli Federico II, (coordinatore dell'equipe universitaria Prof. Luigi Cicala). L'area del peristilio, posta su uno dei terrazzamenti inferiori del complesso abitativo era, difatti, stata reinterrata dopo gli scavi borbonici. Oggi lo studio di tali ambienti e' fondamentale, anche in funzione del progetto di musealizzazione del soprastante Laboratorio di Ricerche Applicate. Nel suburbio settentrionale dell'antica Pompei, in località Civita Giuliana, infine, il Parco Archeologico di Pompei ha ripreso gli scavi nell'area di una grande villa rustica oggetto di cunicoli clandestini intercettati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Gli scavi negli scorsi mesi hanno portato in luce cinque ambienti pertinenti al quartiere servile della villa. E' stato possibile realizzare i calchi di due letti e per la prima volta, il calco integro di un cavallo, rinvenuto con gli elementi della bardatura nella stalla di fronte a una mangiatoia. L'intervento, da poco avviato in un'ottica di tutela del territorio, mira a completare lo scavo della stalla dove è stato rinvenuto l'equino, riportando in luce tutto l'ambiente e le murature perimetrali. (Ren)