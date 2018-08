Sanità: Tribunale di Roma annulla elezioni vertici Siti (2)

- In particolare, nel ricorso presentato da Massimo Valsecchi (ex direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Verona), a cui poi si è aggiunta anche Maria Triassi (direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ateneo Federico II), entrambi da mesi candidati alle cariche direttive della Società italiana di Igiene, si faceva riferimento alla mancata convocazione e dunque presenza, del coordinatore del Comitato scientifico in carica, prof.ssa Rosa Cristina Coppola, che, pure, era componente di diritto di tale organo associativo. Sul punto e sull’interpretazione di quanto previsto dallo statuto la Giunta della Siti aveva chiesto un parere legale in merito, che aveva escluso la sua convocazione. Il giudice, invece, con la sentenza di oggi, ha ritenuto che la si dovesse convocare, rimarcando che “è evidente che la composizione “monca” e non conforme alle previsioni dello Statuto, del Consiglio delle Sezioni Regionali tenutosi il 18 novembre 2016, non può che condurre alla declaratoria della invalidità delle delibere in contestazione e, segnatamente, non solo di quella di nomina del Coordinatore del Comitato Scientifico ma anche delle successive e susseguenti di nomina del Vicepresidente Nazionale e dei componenti della Giunta “. (Ren)