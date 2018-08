Napoli: Mandolini sotto le stelle, concerto-evento a San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'Estate a Napoli 2018 - Estate bambina – 'A voce d'e' creature", l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, sulla scia del successo degli anni scorsi, in collaborazione con "xeventi&communication", propone una nuova edizione di "Mandolini sotto le stelle", il suggestivo appuntamento con la musica e con il cielo stellato nella notte di San Lorenzo, venerdì 10 agosto, dalle ore 22,00 in piazza del Plebiscito. Giunto alla quinta edizione, "Mandolini sotto le stelle" ritorna con un vero e proprio concerto di gala per la città offerto ai cittadini e ai turisti. Con la musica di tanti mandolini che, a partire dalle 22,00, allieterà l'attesa delle Perseidi, lo sciame di stelle cadenti che in questo giorno sono sempre particolarmente numerose. L'appuntamento è, come ogni anno, in piazza del Plebiscito, che per l'occasione diventa cassa di risonanza per gli arpeggi dei raffinati strumenti a plettro dell'Accademia Mandolinistica Napoletana. (segue) (Ren)