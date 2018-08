Napoli: terminano interventi fognari in piazza Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 agosto termineranno, in largo anticipo rispetto ai tempi programmati, i lavori fognari che hanno interessato in questi giorni la rotatoria di piazza Garibaldi. Le opere, nell'ambito del II lotto del riordino e completamento dei Collettori Principali della Rete Fognaria della zona orientale della città di Napoli, permetteranno di ridurre gli scarichi a mare della darsena portuale Marinella (all'altezza del Corso Garibaldi) e dell'area del Molosiglio. Grazie al coordinamento realizzato dall'Assessorato alle Infrastrutture e Trasporto e all'impegno profuso degli uffici comunali e dalle imprese impegnate nei lavori, è stato possibile concentrare i lavori tra luglio ed agosto e di terminarli in netto anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Dopo la pausa estiva, i lavori proseguiranno per il completamento superficiale della piazza.(Ren)