Terremoto: Borrelli (Verdi), nessun allarmismo Ischia è sicura

- "Ischia sta provando a risollevarsi, dopo il terremoto del 21 agosto scorso, nonostante il comportamento inaccettabile del Governo che non ha inserito l'isola tra i territori colpiti da sisma e meritevoli di misure particolari, e, quindi, non bisogna assolutamente correre il rischio di cancellazioni di prenotazioni a causa di paure immotivate". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che si trova sull'isola, precisando che "il terremoto di questa mattina rientra nelle attività sismiche 'normali' e non è assolutamente un avviso per altre scosse nei prossimi giorni visto che i terremoti sono del tutto imprevedibili". "L'isola continua la sua vita normale ed è pronta a continuare ad accogliere i turisti ed è pronta ad accogliere anche Salvini qualora avesse il coraggio di tornare nonostante le promesse fatte e non mantenute agli ischitani" ha aggiunto Borrelli per il quale "pur se ha paventato l'ipotesi di andare nell'hotel dell'albergatore che voleva offrire sconti ai sostenitori del leader leghista che, a Pasqua, fu accolto in pompa magna e promise di tutto e di più agli ischitani salvo poi dimenticarsene una volta diventato Ministro e determinante nelle scelte del Governo".(Ren)