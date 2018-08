Nomine: Cirielli (FdI), inaccettabile definire Kessler semplicemente ex parlamentare del Pd. Governo si informi

- "Definire il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Giovanni Kessler, appena sostituito dal governo Conte, semplicisticamente un ex parlamentare del Pd non credo renda verità alla storia di un professionista valido ma soprattutto di un magistrato che ha fatto della lotta alla corruzione uno dei pilastri del suo impegno". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, commentando l'annuncio del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio dell'azzeramento dei vertici dell'Agenzia del Demanio e delle Dogane. "Comprendiamo la necessità del governo di procedere allo spoil system, chiaramente non con la stessa bulimia che ha manifestato negli anni scorsi il Pd nell'occupare le poltrone delle aziende di Stato, ma ritengo inopportuno mortificare la professionilità di un valido e coraggioso ex magistrato, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Sperando possa continuare a dare, sotto altre forme, il suo contributo alla difesa degli interessi dei cittadini italiani. Nel ringraziare Kessler con la stessa onestà apprezziamo la scelta di Benedetto Mineo che certamente opererà con la consueta e notoria professionalità e senso dello Stato", ha concluso Cirielli.(Ren)