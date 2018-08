Napoli: Twitter ironico ministro Salvini su consigliere extracomunitario

- "A Napoli, il 'consigliere comunale per gli extracomunitari' voluto da De Magistris ha un interprete perche' non parla l'italiano!!! No comment...". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha pubblicato il video del consigliere Viraj Prasanna Mihindukulasuriya aiutato da un interprete per rispondere alle domande di un giornalista.(Ren)