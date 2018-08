Incendio Scampia, consiglieri VIII municipalità ringraziano Iacp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno ed alla sinergia tra lo Iacp e l'VIII Municipalità di Napoli, nonostante siamo in piena estate, lo scorso 2 agosto è stato affidato un nuovo appartamento popolare alla famiglia Francescone, la cui casa, nella quale vivevano i due genitori 85enni e tre figli (di cui uno portatore di handicap) è stata distrutta lo scorso 31 luglio da un incendio causato da un corto circuito. Il lavoro egregio e lo spirito di dedizione mostrato dal funzionario Salvatore Duraccio e dal Geometra Giuseppe D'Angelo dello Iacp (prontamente tornati ai loro uffici nonostante fossero in ferie in quel periodo) immediatamente avvisati da noi tre consiglieri Froncillo, Ariosto e Silvestro, ha permesso in pochi giorni di restituire dignità a questa famiglia". E' quanto hanno dichiarato in una nota i consiglieri della VIII municipalità di Napoli Rita Froncillo, Giorgio Ariosto ed Almerico Silvestro, rispetto all'incendio che ha colpito la scorsa settimana alcuni appartamenti situati a Scampia, in via Labriola, lotto G. "Sin da subito – hannoscritto i consiglieri – ci siamo interessati delle vicissitudini di questa famiglia, contattando lo Iacp e potendo contare sul tempestivo intervento istituzionale del Presidente Paipais e dell'assessore Di Vaio. Il 2 agosto abbiamo accompagnato la famiglia Francescone nel nuovo appartamento individuato per loro dall'Istituto Case Popolari in collaborazione con l'ufficio patrimonio del Comune di Napoli. Dopo una ora di lavori, necessari per abbattere i muri erti come deterrente alle occupazioni abusive, siamo entrati nel nuovo appartamento in una atmosfera di forte emozione". "Siamo certi – ha concluso la nota dei consiglieri – che a breve saranno trovate soluzioni adeguate anche per le altre due famiglie colpite collateralmente dall'incendio, le cui case hanno subito danni al solaio e dovuti alla abbondante mole d'acqua necessaria a spegnere l'incendio. Seguiremo con attenzione anche la loro situazione".(Ren)