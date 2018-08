Salerno: Gigi Casciello (Forza Italia), Ufficio scolastico senza dirigente

- Ufficio scolastico di Salerno lasciato senza dirigente, l'On. Gigi Casciello (Forza Italia), componente della commissione Cultura della Camera dei Deputati presenta un'interrogazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. “Quali iniziative – ha chiesto Casciello - intende intraprendere il Ministero per porre fine a questa situazione di stallo, incomprensibile e deleteria per tutta la scuola salernitana, dovuta probabilmente a scarsa competenza da parte degli uffici della direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania”. L'interrogazione del Parlamentare azzurro che invoca anche procedure sostitutive per la nomina del dirigente dell'ufficio territoriale di Salerno, arriva anche all'indomani di quanto accaduto all'Ufficio scolastico salernitano di via Monticelli, dove ieri erano attese le nomine in ruolo di alcuni professori mentre invece si sono vissuti momenti di tensione con la richiesta di intervento anche delle Forze dell'Ordine. Casciello ripercorre tutta la vicenda per poi interrogare il Ministro. (segue) (Ren)