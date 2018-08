Marcianise (Ce): arrestato 41enne per contrabbando di sigarette

- I Carabinieri della Stazione di Marcianise (Ce), unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, presso il Parco Primavera, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per contrabbando di Tle, del 41enne Salvatore Piccirillo. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 1.880 pacchetti di sigarette di numerose marche, per un peso complessivo di kg 31,60 circa, tutti privi di contrassegno del monopolio dello Stato. Piccirillo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. (Ren)