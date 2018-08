Vaccini: Fasano (Fi), il governo non disorienti l'opinione pubblica

- "Il tema dei vaccini non può continuare a costituire materia di scontro politico . La comunità scientifica si è pronunciata da tempo e bisogna assolutamente andare in quella direzione". A dirlo è stato il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano che interviene sulla possibile proroga dell'obbligatorietà dei vaccini. "È necessario che questo Governo recuperi senso di responsabilità e un minimo di umiltà - ha proseguito Fasano - per evitare di continuare a fare campagna elettorale sulla salute dei bambini. È assolutamente surreale che chi ha sempre sostenuto che la politica non debba entrare nella gestione e nelle scelte della sanità, adesso addirittura decide o pensa di farlo su un tema che è di assoluta competenza della comunità scientifica". "Chiediamo al Governo di non continuare a disorientare l'opinione pubblica con azioni che mettono a repentaglio la salute dei bambini", ha concluso il parlamentare forzista Enzo Fasano. (Ren)