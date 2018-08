Cinghiali: Coldiretti, la Regione Campania approva il piano di gestione (2)

- Le misure proposte per fronteggiare il problema cinghiale sono state già sperimentate e attuate nella maggioranza dei Parchi Nazionali, in decine di Parchi regionali o aree protette italiane e non. Le stesse misure (prelievo in selezione, catture e girata) assicurano la massima selettività e annullano gli effetti negativi su habitat e specie, non solo quelle inserite nei formulari Natura 2000. L'impatto generato dal cinghiale sugli ecosistemi agricoli e forestali sono tali da richiedere misure straordinarie volte a contenerne l'aumento delle popolazioni. A farne le spese, oltre alle attività antropiche, sono soprattutto gli habitat e le specie protette o da preservare che vivono o si riproducono al suolo. Un grande impulso alla realizzazione del piano è stato dato dalla Coldiretti Campania, che ha seguito con i propri dirigenti in ogni territorio provinciale l'iter procedurale con incontri programmatici e continue sollecitazioni presso gli uffici competenti. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stato espressa dal presidente Gennarino Masiello e dal direttore regionale Salvatore Loffreda. (Ren)