Basket: Avellino ufficializza ingaggio Caleb Green

- La Sidigas Scandone Avellino, serie A, ha ufficializzato l'ingaggio di Caleb Green. L'ala statunitense ha giocato nelle ultime due stagioni al Trabzonspor nella lega turca e nell'ultimo campionato ha collezionato ottimi numeri. Green e' un giocatore esperto, buon tiratore anche da fuori, piuttosto rapido, capace di prendere bene posizione sotto canestro, sia in attacco che in difesa. Nelle 22 partite giocate in campionato ha realizzato 18,5 punti di media (63,3% da due punti e 34,9% da tre) con 6,6 rimbalzi e 3,2 assist e con un impiego di oltre 36' per gara. Green ha anche giocato 2 partite nella Fiba Europe Cup, dove e' stato il secondo miglior realizzatore con 16,0 punti di media, oltre a 6 rimbalzi e 4 assist.(Ren)