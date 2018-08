Napoli: Verdi protestano per cavalli delle carrozzelle sotto il sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polizia municipale faccia rispettare l'ordinanza comunale che limita l'uso delle carrozzelle trainate dai cavalli in giornate particolarmente calde come quelle che stiamo vivendo". A chiederlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, che, nei giorni scorsi, aveva già chiesto maggiore attenzione. "E' inaccettabile vedere quegli animali soffrire in quel modo perché costretti a girare per la città nonostante le temperature altissime di questi giorni" hanno aggiunto i Verdi sottolineando che "la situazione non cambia neanche se sono fermi, perché, non avendo a disposizione spazi dove ripararsi dal sole, i cavalli sono costretti a soffrire il caldo". "Il Comune di Napoli ha fatto il suo dovere, adottando un'ordinanza che vieta l'uso dei cavalli nelle ore più calde e predisponendo una serie di limitazioni, ma è necessario che quell'ordinanza non resti lettera morta, ma sia realmente applicata" hanno concluso Borrelli e Gaudini chiedendo "alla Polizia municipale, pur nella consapevolezza degli impegni e delle ristrettezze di uomini e mezzi, un'attenzione particolare per far rispettare l'ordinanza perché il rischio è quello di dover assistere a scene drammatiche con la morte di qualche cavallo per strada, come purtroppo è capitato, negli anni scorsi, in altre città, a cominciare da Roma”.(Ren)