Sicurezza: Borrelli (Verdi), sul lungomare brutta storia di violenza

- "Nella brutta storia di violenze che ha portato all'accoltellamento della diciannovenne sul lungomare di Napoli c'è un bambino innocente che va salvato per garantirgli un futuro migliore per questo chiediamo alla Magistratura e ai servizi sociali di valutare l'opportunità di allontanare dalla famiglia il bambino di 14 mesi, nato dalla relazione tra la ragazza accoltellata e colui che l'ha aggredita". A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali, sottolineando che "stando a quanto riferito dalla stessa ragazza e dalla mamma, al momento, il bambino vive con i genitori del ragazzo che ha accoltellato l'ex compagna in un clima non certo ottimale". "La stessa ragazza è figlia di un uomo in carcere perché coinvolto nella sparatoria che portò alla morte della quattordicenne Annalisa Durante" ha aggiunto Borrelli per il quale "il quadro che emerge delle due famiglie è tale da rendere necessario prendere iniziative che tutelino quel bambino che non può continuare a vivere con i genitori del padre che ha tentato di uccidere la madre".(Ren)