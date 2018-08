Campania: 25 progetti con taglio stipendi consiglieri regionali M5S (2)

- “Grazie al Movimento 5 Stelle è stato compiuto un altro importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Un passo nella direzione della formazione e del diritto allo studio dei ragazzi della nostra regione. Con le votazioni sulla piattaforma Rousseau, si è conclusa nei giorni scorsi l'iniziativa "Facciamo Scuola", alla quale è stata destinata la somma di 255mila euro derivante dal taglio degli stipendi dei sette consiglieri del Gruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle”. "Siamo orgogliosi – hanno sottolineato i consiglieri regionali M5S - di aver dato un ulteriore contributo alla nostra terra e alla crescita nostri ragazzi, molti dei quali sono costretti a studiare in scuole nelle quali mancano i requisiti minimi per la loro formazione. E' per questa ragione che stiamo valutando di replicare il bando in un prossimo futuro. Con il nostro Governo siamo intanto al lavoro perché carenze come queste siano colmate attraverso fondi ordinari. L'iniziativa Facciamo Scuola serve a farci capire quanto si potrebbe fare se si cominciasse a risparmiare tagliando vitalizi e privilegi". (Ren)