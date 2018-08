Sant'Antimo: A. Cesaro (Fi), finalmente anche maggioranza si accorde inconcludenza amministrazione

- "Prendo atto che dopo le mie iniziative il fronte di quanti finalmente si preoccupano dell'emergenza crolli a Sant'Antimo si sta ampliando sempre di più nella consapevolezza delle difficoltà politiche e dell'inconcludenza dell'amministrazione comunale". Lo ha affermato il Presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "l'appello lanciato dalle fila della maggioranza santantimese alla Regione perché intervenga al più presto sull'emergenza crolli ne è una chiara testimonianza". "Trovo dunque condivisibile l'intervento, sebbene non proprio tempestivo, del Consigliere Passariello al quale suggerirei di illuminare i consiglieri del suo partito, che oggi troviamo sparsi un po' nel centrodestra e un po' nel centrosinistra, sulla necessità che a Sant'Antimo si volti pagina: non posso dunque che auspicare che i 300 mila euro stanziati per Sant'Antimo possano diventare al più presto almeno 3 milioni di euro", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)