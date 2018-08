Ravello: ai concerti di mezzanotte il talento del pianista Sun Hee You

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento con i Concerti di Mezzanotte, a riempire di note la notte del 9 agosto (ore 23) sarà un altro talento cristallino del pianoforte Sun Hee You. La pianista coreana, reduce dal successo di Caracalla con la sua esibizione all'interno della data romana del tour Alchemaya di Max Gazzè, ritorna sul terreno a lei più congeniale per un recital molto atteso. Il programma scelto per il Ravello Festival si apre con la Sonata in do minore (la ventunesima, 1828) di Franz Schubert, sintesi straordinaria fra l'influsso di Beethoven e il lirismo intimo tipico di Schubert. Seguono i cinque Preludi op. 15 (1896) di Aleksandr Skrjabin, oscillanti fra l'omaggio a Chopin e il tipico lirismo interiore del compositore russo. Anche i Preludi di Sergej Rachmaninov sono ricalcati idealmente sull'imprescindibile modello di Chopin, differendo anche nelle dimensioni più vaste. La mezza dozzina scelta prevede quattro preludi tratti dall'opera 23 (1901-3), rispettivamente il sesto in mi bemolle maggiore (dal carattere di sognante cantilena continua), il settimo in do minore (improvviso la cui melodia sembra fiorire sulla spuma delle onde), il quarto in re minore (pura elegia) e il secondo maestosamente spettacolare in si bemolle maggiore. E due preludi estratti dall'opera 32 (1910), la freschezza melodica del dodicesimo in sol diesis minore e il lento decimo in si minore (arcaicizzante e raccolto). Chiudono il programma le Variazioni op. 41 di Nikolaj Kapustin, compositore ucraino, classe 1937, allevato al Conservatorio di Mosca nella classe del celebre didatta Alexander Goldenweiz'er, che ha scritto più di settanta pezzi per pianoforte solo. E proprio sul suo passare con disinvoltura da un genere ad un altro "Ovviamente c'è distinzione tra un genere ed un altro. Importante è la qualità e sperimentare. Nikolaj Kapustin mi ha dato apertura mentale con una struttura classica in stile jazz." (segue) (Ren)