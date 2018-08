Stadio Collana di Napoli: De Luca, anticipati i tempi di consegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dato disposizione agli uffici regionali competenti per anticipare al massimo il cronoprogramma per la redazione dello stato di consistenza e quindi per la consegna dell'impianto dello Stadio Collana di Napoli alla società Giano srl. Già nella mattinata di oggi la Direzione Generale Risorse Strumentali ha definito il programma, comunicato le date, entro questo mese di agosto, in cui si procederà alla consegna. (Ren)