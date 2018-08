Campania: Saiello (M5S), mai con Cesaro. Mai con chi prende in giro gli sfollati

- "Mai con De Magistris, ribadisco. E certamente mai con il maestro di inciuci Armando Cesaro. Mai con chi si cala le braghe e vota a favore di De Luca e co in cambio di pochi spiccioli e una grande presa in giro per gli sfollati di Sant'Antimo". #lafamiglia #maestridiinciuci. Così su Twitter il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, commentando gli attacchi del consigliere Fi.(Ren)