Terra dei Fuochi: Di Scala (Fi), su comunicazione investimenti o rogo di risorse?

- “E’ possibile impegnare oltre 600 mila euro per attività di comunicazione, formazione e analisi sui sistemi di sorveglianza e conseguenze sociali del fenomeno della cosiddetta Terra dei fuochi e spenderne praticamente tutto per la sola comunicazione? E’ possibile liquidare 361.941,20 euro senza uno straccio di rendicontazione, salvo a riceverla ben 7 mesi dopo? A quanto pare, se il committente è la Regione Campania e il fornitore si chiama Sviluppo Campania, la cosa è possibile. Per questo ho appena depositato una dettagliata interrogazione al governatore De Luca per capire come sia stato possibile adottare certe procedure e, soprattutto, come siano stati spesi non solo i 361mila euro destinati ad una comunicazione di cui non si è visto neppure un 6 per 3, ma anche gli ulteriori 85.000 euro richiesti ed erogati sempre per la stessa finalità appena ieri". Lo ha affermato al Consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, Presidente della Commissione per la quale “sarà anche interessante capire quali benefici reali siano stati apportati a quei territori da questa attività di comunicazione, dalla spesa di oltre mezzo milione di euro che forse sarebbe stato meglio impegnare in sorveglianza o nella bonifica di qualche sito”. (Ren)