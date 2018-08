Marcianise (Ce): donna arrestata per contrabbando di sigarette e altra merce

- I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (Ce), hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ricettazione, contraffazione di marchi, di Silvana Golino, 42 anni, residente a Marcianise. I militari dell’Arma, dopo una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità della donna 54.000 pacchetti di sigarette di numerosissime marche per un peso complessivo di kg 1.040,00 circa, tutti privi del contrassegno del monopolio dello Stato. Inoltre, in una delle stanze al piano terra dell’abitazione, l’arrestata deteneva capi di abbigliamento, borse, portafogli e scarpe di varie marche per un totale complessivo di 500 articoli, tutti contraffatti e di dubbia provenienza, e 2 televisori ultra hd 55 pollici. La contestuale perquisizione personale eseguita nei confronti della donna ha consentito di rinvenire due pacchettini contenenti denaro per un totale di euro 9.000,00 circa. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicata con rito direttissimo. (Ren)