Campania: la Regione liquida 30 milioni di euro agli ambiti territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Decreto n. 267 del 03/08/2018 la Regione Campania, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali, all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, ha liquidato 30.957.513,67 euro agli Ambiti Territoriali per l’attuazione degli interventi programmati nell’ambito del III Piano Sociale Regionale 2016-2018. Si tratta del saldo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017, pari ad 23.172.476,38 euro e del Fondo Regionale 2017, pari a 7.785.037,29 euro. Le risorse sono state erogate agli Ambiti che hanno presentato i Piani di Zona conformi alla normativa regionale. "Le risorse - ha dichiarato l'assessore Lucia Fortini - permetteranno di erogare i servizi socio assistenziali e garantire i livelli essenziali delle prestazioni ai cittadini. Priorità dell'amministrazione guidata da Vincenzo De Luca è mettere in campo tutte le azioni per accelerare l'adozione di provvedimenti necessari per la liquidazione delle risorse, ancor di più per le politiche sociali". (Ren)