Vaccini: Borrelli (Verdi), riprendiamo disegno legge regionale su obbligatorietà

- "E' assurdo che si torni a mettere in discussione l'obbligatorietà dei vaccini e, pur consapevoli, che sia necessario informare al meglio i genitori, non si può mettere a rischio quell'immunità di gregge che salvaguarda i bambini più deboli". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, sottolineando di aver presentato nei mesi scorsi "un progetto di legge regionale che vietava l'accesso agli asili e alle altre strutture per la prima infanzia finanziate dalla Regione ai bambini non vaccinati". "Quel disegno di legge fu poi superato dalla legge nazionale, ma visto che ora, nei fatti, si torna a mettere in discussione l'obbligatorietà dei vaccini, è giusto che la Regione tuteli i bambini che vivono in Campania e tutte le persone più deboli che potrebbero subire conseguenze gravi, anche mortali, dal contagio con malattie che ormai avevamo sconfitto proprio grazie alla vaccinazione di massa che ora non abbiamo a causa di teorie strampalate e prive di fondamento scientifico" ha aggiunto Borrelli per il quale "serve senso di responsabilità su temi come quello dei vaccini e quella proposta di legge va nella giusta direzione".(Ren)