Imprese: Protom acquisisce la brasiliana Ambra Solutions

- Protom, gruppo che opera nell'ambito dell'Advanced Engineering e della Information Technology, ha acquistato la società brasiliana Ambra Solutions, realtà attiva nei settori Aerospace ed Automotive, con sede a São José dos Campos, polo tecnologico e sede del maggior complesso aerospaziale dell'America Latina. A supporto dell'acquisizione un importante piano di investimenti. Protom, che nel 2017 ha fatturato 20 milioni, ha affiancato alla storica sede di Napoli il quartiere generale di Milano e sedi in Francia, a Tolosa, ed in Brasile. L'azienda lavora con big player del comparto metalmeccanico, dell'aeronautica, del ferroviario e dell'automotive come Leonardo, Superjet, Piaggio Aerospace, Airbus, Fca, Atr, Hitachi Rail Italy e Rolls Royce. Propedeutico all'operazione di potenziamento di Protom è stato un finanziamento di Simest – società che con Sace costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp – che a inizio 2018 ha permesso all'azienda di aprire una sede commerciale in Brasile ed intraprendere una fase di scouting in maniera attenta ed efficiente. È sempre più forte, dunque, la spinta alla crescita all'estero del gruppo presieduto da Fabio De Felice, che da qualche mese è entrato anche in Elite, il programma di Borsa Italiana per le imprese ad alto potenziale, promosso in Italia da Confindustria, con l'obiettivo di supportare il proprio percorso di crescita legato ad innovazione ed internazionalizzazione. "Il Brasile – ha spiegato Fabio De Felice – è un paese con un potenziale altissimo, in forte ripresa, dopo anni di crisi e di instabilità economica. In particolare il distretto tecnologico di São José è un'eccellenza riconosciuta a livello globale nell'ambito dell'IT e dell'Aerospazio e vi insistono moltissime realtà altamente innovative, prima fra tutte Embraer, che ha qui il suo più grande sito produttivo. Posizionarsi qui è per Protom un obiettivo con un forte valore strategico". "Ambra ha attirato la nostra attenzione – ha raccontato Giuliano Di Paola, country manager di Protom in Brasile – per la compatibilità dei servizi offerti con il know-how e le competenze da noi possedute. Da questo incontro nascerà un doppio beneficio: Protom potrà entrare in contatto con i clienti storici di Ambra, realtà di grande rilievo nel mondo dell'ingegneria dei trasporti come Embraer, Mercedes, Avibras, Safran e Utc-Goodrich; al contempo le nuove e più ampie competenze introdotte da Protom permetteranno di allargare l'offerta e beneficiare delle opportunità di un mercato in grande ripresa come quello brasiliano". (segue) (Ren)