Ravello: ai concerti di mezzanotte il talento del pianista Sun Hee You (2)

- Sun Hee You, vive in Italia ormai da vent'anni dove ha trovato anche l'amore. Nata a Seoul, ha studiato dapprima alla prestigiosa Yewon School nella capitale sud-coreana, per poi trasferirsi proprio in Italia, dove ha conseguito il diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. In seguito si è perfezionata all'Accademia musicale di Firenze con Lazar Berman e Valentina Berman e all'Accademia di Santa Cecilia in Musica da Camera con Rocco Filippini. Ha inoltre avuto l'opportunità di lavorare con artisti rinomati come Bruno Canino, Oxana Yablonskaya, Paul Badura-Skoda e Boris Petrushanskij. (Ren)